Revolut, utile record di 2,3 miliardi di dollari nel 2025 e punta alla licenza bancaria negli Usa

(Teleborsa) - Nel 2025 Revolut
, fintech europea con base a Londra, ha ottenuto i suoi migliori risultati di sempre
, bilanciando una rapida crescita con l'espansione strutturale dei margini e una profonda diversificazione dei ricavi.
I ricavi
del Gruppo sono aumentati del 46% a 6,0 miliardi di dollari (£4,5 mld), rispetto ai 4,0 miliardi di dollari (£3,1 mld) del 2024. Questa performance è stata sostenuta da Revolut Business
, che ora rappresenta il 16% delle entrate totali. Il Gruppo monitora attualmente 11 diverse linee di prodotto, ognuna delle quali ha superato circa 135 milioni di dollari (£100 mln) di ricavi. I saldi totali dei clienti
sono aumentati del 66% a 67,5 miliardi di dollari (£50,2 mld).
Il 2025 è stato un anno record per l'acquisizione di clienti
, accompagnato da un aumento significativo della frequenza con cui utenti e aziende si affidano a Revolut per le loro attività finanziarie principali. Revolut ha accolto 16 milioni di nuovi clienti retail a livello globale, portando il totale a 68,3 milioni a fine anno (+30%). Allo stesso modo, i clienti Business sono aumentati del 33% a 767.000.
La crescita dei ricavi si è tradotta nel quinto anno consecutivo di redditività netta. L’utile prima delle imposte
(PBT) ha raggiunto il record di 2,3 miliardi di dollari (£1,7 mld), in crescita del 57% rispetto al 2024. Il margine PBT
è salito al 38% (dal 35% del 2024), riflettendo la forte leva operativa del modello di business. L’utile netto
è cresciuto a 1,7 miliardi di dollari (£1,3 mld).
Guardando alla sola Italia
, i clienti retail sono cresciuti del 61% e i clienti Business del 67%. La liquidità depositata è cresciuta del 74%, indicando una forte fiducia in Revolut come banca. Nel 2026 Revolut raggiungerà i 5 milioni di clienti in Italia, consolidando il proprio posizionamento come banca per tutti i membri della famiglia.Outlook 2026
Revolut sta rendendo operativa la propria rete bancaria globale a un ritmo accelerato, passando da leader europeo a prima banca autenticamente globale al mondo.
Il Gruppo è entrato nel 2026 con significativi traguardi normativi. Dopo il lancio della piena attività bancaria in Messico
nel gennaio 2026, marzo 2026 ha segnato con successo l'uscita dalla fase di "mobilisation" nel Regno Unito
. Ciò consente a Revolut di fornire servizi bancari ai suoi 13 milioni di clienti nel Regno Unito
e funge da modello per la richiesta formale di una licenza bancaria nazionale (charter) negli Stati Uniti
, depositata a marzo.
La fintech si è impegnata in un investimento di 10 miliardi di sterline
(13 mld di dollari) nei prossimi cinque anni per alimentare la crescita internazionale e l'innovazione. Ciò include la creazione di 1.000 posti di lavoro ad alta specializzazione presso il nuovo quartier generale globale di Londra e una significativa allocazione di capitale per accelerare le operazioni negli Stati Uniti e in Europa occidentale.
Revolut rimane focalizzata sul traguardo strategico di raggiungere i 100 milioni di clienti entro la metà del 2027
, sostenuta da un modello di business resiliente e diversificato che scinde la crescita dai cicli di mercato.