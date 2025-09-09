Teck Resources festeggia accordo con Anglo American

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Teck Resources
, che tratta in rialzo del 13,86%.forte dell'annuncio di un accordo con Anglo American
per unire le due società in una fusione alla pari, dando vita al gruppo Anglo Teck, leader mondiale nel settore dei minerali critici e tra i primi cinque produttori mondiali di rame, con sede in Canada e che dovrebbe offrire agli investitori un'esposizione al rame superiore al 70%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Teck Resources
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Teck Resources
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 41,27 USD, mentre il primo supporto è stimato a 38,96. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 43,58.