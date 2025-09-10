Milano 15:29
Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Avanza il produttore di acciaio, che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che ArcelorMittal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,09%, rispetto a +1,82% dell'indice di Parigi).


L'esame di breve periodo di ArcelorMittal classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 30 Euro e primo supporto individuato a 28,76. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 31,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
