Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal

, che guadagna bene, con una variazione dell'1,87%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che ArcelorMittal
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,09%, rispetto a +1,82% dell'indice di Parigi
).
L'esame di breve periodo di ArcelorMittal
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 30 Euro e primo supporto individuato a 28,76. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 31,24.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)