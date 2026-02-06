Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,59%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che ArcelorMittal
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,93%, rispetto a +1,34% dell'indice di Parigi
).
Tecnicamente, ArcelorMittal
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,98 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,25. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)