Milano 10:05
45.521 -0,65%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:05
10.278 -0,30%
Francoforte 10:05
24.456 -0,14%

Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori
Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,59%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che ArcelorMittal mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,93%, rispetto a +1,34% dell'indice di Parigi).


Tecnicamente, ArcelorMittal è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 50,98 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 49,25. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 52,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```