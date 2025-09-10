ANFIA: priorità per la filiera al Dialogo Strategico

(Teleborsa) - In vista dell’incontro del Dialogo Strategico UE
in programma il prossimo 12 settembre, ANFIA accoglie con favore le parole pronunciate oggi dalla Presidente Von der Leyen
nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, in particolare quando ha sottolineato l’urgenza di riaffermare la sovranità tecnologica europea e di rivedere in chiave tecnologicamente neutrale i target fissati per il 2030 e il 2035.
Tali dichiarazioni rappresentano un segnale positivo, ma ora è fondamentale che si traducano in misure concrete. Tra le priorità che ANFIA sottoporrà al Dialogo Strategico
figurano: la revisione del metodo di calcolo delle emissioni e dei target per auto e veicoli commerciali leggeri; una maggiore flessibilità nell’applicazione delle sanzioni e l’anticipo della revisione della regolamentazione sui veicoli pesanti; la tutela del made in Europe lungo tutta la catena del valore, con l’introduzione di una misura di Local content non limitata alle batterie, ma estesa a veicoli e componenti. ANFIA, inoltre, condivide la proposta di istituire una nuova categoria di auto, più piccola e accessibile alle famiglie europee. Tuttavia, questa misura da sola non è sufficiente
a risolvere le criticità della transizione e della competitività globale della filiera.
È necessario intervenire subito con azioni di tutela e stimolo delle produzioni europee
, che oggi soffrono uno svantaggio di costo tra il 15% e il 35%, principalmente dovuto ai costi energetici e del lavoro - prosegue la nota ANFIA -. Occorre inoltre sostenere la creazione delle condizioni abilitanti per la diffusione dei veicoli a zero e basse emissioni, tracciando traiettorie di transizione ambiziose ma realistiche, fondate sulle tecnologie europee più efficienti e innovative.
Infine, ANFIA auspica che il Dialogo Strategico diventi un appuntamento più frequente, costante e costruttivo
, capace di garantire un coordinamento efficace a sostegno della competitività industriale e della sostenibilità del settore automotive europeo.