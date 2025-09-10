Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 22:00
23.849 +0,04%
Dow Jones 22:00
45.491 -0,48%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,48%

Il Dow Jones archivia la giornata a 45.490,92 punti

Borsa: Perde poco il Dow Jones, in flessione dello 0,48%
L'indice dei colossi USA segna un mediocre -0,48%, terminando gli scambi a 45.490,92 punti.
