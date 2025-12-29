Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,46% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 48.487,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,46% alle 19:30
L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,46% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 48.487,8 punti.
Condividi
```