Milano 17:35
45.647 +0,27%
Nasdaq 19:47
25.317 -1,65%
Dow Jones 19:47
48.992 -0,41%
Londra 17:35
10.184 +0,46%
Francoforte 17:35
25.286 -0,53%

Borsa: Il Dow Jones in flessione dello 0,41% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 48.990,17 punti

In breve, Finanza
L'indice del principale listino USA riporta un contenuto ribasso dello 0,41% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 48.990,17 punti.
