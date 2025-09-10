Milano 9-set
Borsa: Tokyo avanza dello 0,52% alle 04:50

Il Nikkei 225 scambia a 43.684,29 punti

Tokyo riporta un modesto guadagno dello 0,52%, con 43.684,29 punti alle 04:50.
