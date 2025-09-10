Francoforte: andamento sostenuto per Basf

compagnia chimica

DAX

Basf

indice della Borsa di Francoforte

leader mondiale nel settore chimico

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene dell'1,93%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 43,95 Euro. Prima resistenza a 44,58. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 43,55.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)