Francoforte: si concentrano le vendite su Basf

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,11%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni di breve periodo delsottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 46,01 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 45,24. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 46,78.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)