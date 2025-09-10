Milano 15:30
42.067 +0,14%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 15:30
45.644 -0,15%
Londra 15:30
9.237 -0,06%
Francoforte 15:30
23.700 -0,08%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big tedesca delle costruzioni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico del colosso delle costruzioni è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 228,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 224,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 232.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```