Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big tedesca delle costruzioni
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,62%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico del colosso delle costruzioni
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 228,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 224,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 232.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)