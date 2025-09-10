Milano 15:32
42.113 +0,25%
Nasdaq 15:32
23.918 +0,33%
Dow Jones 15:32
45.676 -0,08%
Londra 15:32
9.240 -0,02%
Francoforte 15:31
23.707 -0,05%

Londra: nuovo spunto rialzista per Anglo American

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per Anglo American
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società mineraria, che avanza bene del 2,81%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Anglo American rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26,01 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25. L'equilibrata forza rialzista di Anglo American è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```