Milano 15:32
42.113 +0,25%
Nasdaq 15:32
23.918 +0,33%
Dow Jones 15:32
45.676 -0,08%
Londra 15:32
9.240 -0,02%
Francoforte 15:31
23.707 -0,05%

Londra: risultato positivo per Anglo American

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Anglo American
Scambia in profit la società mineraria, che lievita del 2,81%.
Condividi
```