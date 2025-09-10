Milano 15:33
42.076 +0,16%
Nasdaq 15:33
23.907 +0,28%
Dow Jones 15:33
45.640 -0,16%
Londra 15:33
9.236 -0,07%
Francoforte 15:31
23.707 -0,05%

Madrid: andamento sostenuto per ACS
Rialzo marcato per Actividades de Construccion y Servicios, che tratta in utile del 3,26% sui valori precedenti.
