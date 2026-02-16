Madrid: risultato positivo per ACS

(Teleborsa) - Balza in avanti Actividades de Construccion y Servicios
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,03%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che la società di costruzioni spagnola
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,51%, rispetto a -0,65% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ACS
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 100,9 Euro. Primo supporto visto a 99,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 99,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)