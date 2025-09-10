Milano 13:43
MPS, BlackRock ha una partecipazione potenziale del 5,011%

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
(Teleborsa) - BlackRock, il più grande asset manager al mondo, ha una partecipazione potenziale del 5,011% in Banca Monte dei Paschi di Siena. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 4 settembre 2025. La partecipazione è detenuta tramite 14 società controllate.

In particolare, il 3,174% sono diritti di voto riferibili ad azioni, lo 0,548% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza e l'1,289% sono "Contracts for Difference" senza data di scadenza.
