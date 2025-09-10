MPS, BlackRock ha una partecipazione potenziale del 5,011%

BlackRock

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -, il più grande asset manager al mondo, ha unain. È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 4 settembre 2025. La partecipazione è detenuta tramite 14 società controllate.In particolare, il 3,174% sono, lo 0,548% sono azioni oggetto dicon possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza e l'1,289% sono "" senza data di scadenza.