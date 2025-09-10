MPS, BlackRock ha una partecipazione potenziale del 5,011%

(Teleborsa) - BlackRock
, il più grande asset manager al mondo, ha una partecipazione potenziale del 5,011%
in Banca Monte dei Paschi di Siena
. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB
relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 4 settembre 2025. La partecipazione è detenuta tramite 14 società controllate.
In particolare, il 3,174% sono diritti di voto riferibili ad azioni
, lo 0,548% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli
con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza e l'1,289% sono "Contracts for Difference
" senza data di scadenza.