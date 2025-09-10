Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:02
23.909 +0,29%
Dow Jones 18:02
45.517 -0,42%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia il rialzo Arista Networks
Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che tratta in rialzo del 5,38%.
