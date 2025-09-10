Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:02
23.909 +0,29%
Dow Jones 18:02
45.517 -0,42%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: andamento negativo per McDonald's

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per McDonald's
(Teleborsa) - Sottotono il gigante del fast food, che passa di mano con un calo dell'1,98%.

La tendenza ad una settimana di McDonald's è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di McDonald's, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 310,2 USD. Primo supporto visto a 304,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 302,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```