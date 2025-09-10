New York: andamento negativo per McDonald's

(Teleborsa) - Sottotono il gigante del fast food
, che passa di mano con un calo dell'1,98%.
La tendenza ad una settimana di McDonald's
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di McDonald's
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 310,2 USD. Primo supporto visto a 304,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 302,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)