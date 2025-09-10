Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:03
23.901 +0,25%
Dow Jones 18:03
45.510 -0,44%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: ingrana la marcia NRG Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: ingrana la marcia NRG Energy
Ottima performance per il produttore e distributore di energia elettrica, che scambia in rialzo del 5,62%.
Condividi
```