Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:04
23.902 +0,26%
Dow Jones 18:04
45.509 -0,44%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: performance negativa per Apple

Seduta in ribasso per la casa di Cupertino, che mostra un decremento del 3,24%.
