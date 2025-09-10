Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:05
23.903 +0,27%
Dow Jones 18:05
45.508 -0,44%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

New York: scambi in positivo per Caterpillar

(Teleborsa) - Avanza il gigante delle macchine movimento terra, che guadagna bene, con una variazione dell'1,82%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caterpillar rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario tecnico di Caterpillar mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 421,4 USD con area di resistenza individuata a quota 428,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 417,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
