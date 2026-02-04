New York: scambi negativi per Caterpillar

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gigante delle macchine movimento terra
, in flessione del 3,77% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caterpillar
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, Caterpillar
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 708 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 659,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 756,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)