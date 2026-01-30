Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 19:51
25.588 -1,15%
Dow Jones 19:51
48.718 -0,72%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

New York: si concentrano le vendite su Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Caterpillar
Ribasso composto e controllato per il gigante delle macchine movimento terra, che presenta una flessione dell'1,90% sui valori precedenti.
Condividi
```