Oracle, ricavi in crescita a doppia cifra nel primo trimestre trainati dal cloud

Oracle

(Teleborsa) - Correa Wall Street, toccando i 313 dollari nel Pre Market, con un progresso del +29,6%, in scia ai conti del primo trimestre dell'anno fiscale 2026.I Remaining Performance Obligations (RPO) totali sono, sia in dollari USA che a valuta costante, raggiungendo isono aumentati del 12% in dollari USA e dell', raggiungendo i. Isono aumentati del 28% in dollari USA e del, raggiungendo i. Isono diminuiti dell'1% in dollari USA e del, raggiungendo iL'utile operativo GAAP è stato di 4,3 miliardi. L'uè stato di, in aumento del 9% su base annua in dollari USA e del. L'utile netto GAAP è stato di 2,9 miliardi di dollari. L'è stato di, in aumento dell'8% in dollari USA e del. L'utile per azione GAAP del primo trimestre è stato di 1,01 dollari, in calo del 2% in USD e del 5% a cambi costanti. L'è stato di, in aumento del 6% in USD e delNegli ultimi dodici mesi, il flusso di cassa operativo è stato di 21,5 miliardi, in aumento del 13% in USD."È stato un trimestre sorprendente e la domanda di", ha dichiarato. 2Nei prossimi mesi, prevediamo die l'. L'entità della nostra recente crescita dell'RPO ci consente di apportare una sdel piano finanziario complessivo di Oracle, che presenteremo in dettaglio il mese prossimo al Financial Analyst Meeting. Come anticipazione, prevediamo che il, per poi aumentare a 32 miliardi di dollari, 73 miliardi di dollari, 114 miliardi di dollari e 144 miliardi di dollari nei quattro anni successivi. La maggior parte del fatturato di questa previsione quinquennale è già contabilizzata nel nostro RPO. Oracle ha iniziato brillantemente l'anno fiscale 2026"."I ricavi dei database MultiCloud di Amazon, Google e Microsoft sono cresciuti all'incredibile tasso del 1.529% nel primo trimestre", ha dichiarato. "Prevediamo che i, con la fornitura di altri 37 data center ai nostri tre partner Hyperscaler, per un totale di 71. E il mese prossimo, all'Oracle AI World, presenteremo un, che consente ai nostri clienti di utilizzare il Large Language Model di loro scelta, tra cui Gemini di Google, ChatGPT di OpenAI, Grok di xAI, ecc., direttamente su Oracle Database per accedere e analizzare facilmente tutti i dati del loro database esistente. Questo nuovo e rivoluzionario servizio cloud consente alle decine di migliaia di nostri clienti di database di sfruttare istantaneamente il valore dei loro dati, rendendoli facilmente accessibili ai modelli di ragionamento AI più avanzati. Oracle AI Cloud Infrastructure e Oracle MultiCloud AI Database contribuiranno entrambi ad aumentare drasticamente la domanda e il consumo di cloud nei prossimi anni. L'IA cambia tutto."