Oracle, ricavi in crescita a doppia cifra nel primo trimestre trainati dal cloud

(Teleborsa) - Corre Oracle
a Wall Street, toccando i 313 dollari nel Pre Market, con un progresso del +29,6%, in scia ai conti del primo trimestre dell'anno fiscale 2026.
I Remaining Performance Obligations (RPO) totali sono aumentati del 359% su base annua
, sia in dollari USA che a valuta costante, raggiungendo i 455 miliardi di dollari
.
I ricavi totali
sono aumentati del 12% in dollari USA e dell'11% a valuta costante
, raggiungendo i 14,9 miliardi
. I ricavi del cloud
sono aumentati del 28% in dollari USA e del 27% a valuta costante
, raggiungendo i 7,2 miliardi
. I ricavi del software
sono diminuiti dell'1% in dollari USA e del 2% a valuta costante
, raggiungendo i 5,7 miliardi
.
L'utile operativo GAAP è stato di 4,3 miliardi. L'utile operativo non-GAAP
è stato di 6,2 miliardi
, in aumento del 9% su base annua in dollari USA e del 7% a valuta costante
. L'utile netto GAAP è stato di 2,9 miliardi di dollari. L'utile netto non-GAAP
è stato di 4,3 miliardi
, in aumento dell'8% in dollari USA e del 6% a valuta costante
. L'utile per azione GAAP del primo trimestre è stato di 1,01 dollari, in calo del 2% in USD e del 5% a cambi costanti. L'utile per azione non-GAAP
è stato di 1,47 dollari
, in aumento del 6% in USD e del 4% a cambi costanti
.
Negli ultimi dodici mesi, il flusso di cassa operativo è stato di 21,5 miliardi, in aumento del 13% in USD.
"È stato un trimestre sorprendente e la domanda di Oracle Cloud Infrastructure continua a crescere
", ha dichiarato Safra Catz, CEO di Oracle
. 2Nei prossimi mesi, prevediamo di acquisire diversi altri clienti multimiliardari
e l'RPO probabilmente supererà i 500 miliardi di dollari
. L'entità della nostra recente crescita dell'RPO ci consente di apportare una significativa revisione al rialzo alla parte Cloud Infrastructure
del piano finanziario complessivo di Oracle, che presenteremo in dettaglio il mese prossimo al Financial Analyst Meeting. Come anticipazione, prevediamo che il fatturato di Oracle Cloud Infrastructure crescerà del 77%, raggiungendo i 18 miliardi di dollari in questo anno fiscale
, per poi aumentare a 32 miliardi di dollari, 73 miliardi di dollari, 114 miliardi di dollari e 144 miliardi di dollari nei quattro anni successivi. La maggior parte del fatturato di questa previsione quinquennale è già contabilizzata nel nostro RPO. Oracle ha iniziato brillantemente l'anno fiscale 2026".
"I ricavi dei database MultiCloud di Amazon, Google e Microsoft sono cresciuti all'incredibile tasso del 1.529% nel primo trimestre", ha dichiarato Larry Ellison, Presidente e CTO di Oracle
. "Prevediamo che i ricavi MultiCloud cresceranno in modo significativo ogni trimestre per diversi anni
, con la fornitura di altri 37 data center ai nostri tre partner Hyperscaler, per un totale di 71. E il mese prossimo, all'Oracle AI World, presenteremo un nuovo servizio di infrastruttura cloud chiamato 'Oracle AI Database'
, che consente ai nostri clienti di utilizzare il Large Language Model di loro scelta, tra cui Gemini di Google, ChatGPT di OpenAI, Grok di xAI, ecc., direttamente su Oracle Database per accedere e analizzare facilmente tutti i dati del loro database esistente. Questo nuovo e rivoluzionario servizio cloud consente alle decine di migliaia di nostri clienti di database di sfruttare istantaneamente il valore dei loro dati, rendendoli facilmente accessibili ai modelli di ragionamento AI più avanzati. Oracle AI Cloud Infrastructure e Oracle MultiCloud AI Database contribuiranno entrambi ad aumentare drasticamente la domanda e il consumo di cloud nei prossimi anni. L'IA cambia tutto."