Oracle apre la seconda cloud region in Italia a Torino

(Teleborsa) - Il colosso tech statunitensehaper soddisfare la domanda in rapida crescita di servizi di intelligenza artificiale e cloud. Situata a, la nuova struttura consentirà a un numero maggiore di aziende, startup e organizzazioni del settore pubblico in Italia di usufruire dei servizi di intelligenza artificiale e cloud computing leader di settore di Oracle, tra cui le più recenti funzionalità di intelligenza artificiale generativa e multicloud.è il partner ospitante della nuova regione cloud.Viene spiegato che le funzionalità di sovranità di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) contribuiscono a, consentendo ai clienti dei settori regolamentati, pubblici o governativi di soddisfare la sovranità dei dati e altri requisiti normativi."Oracle sta guidando una delle più rapide espansioni dell'infrastruttura cloud in Italia per aiutare i nostri clienti ad adottare in modo rapido e semplice i più recenti servizi di intelligenza artificiale e cloud - ha dichiarato- L'apertura della nostra seconda regione cloud in Italia ribadisce il nostro impegno nell'aiutare le organizzazioni italiane di ogni dimensione e settore a innovare con l'intelligenza artificiale per aumentare la resilienza e la crescita aziendale".Oltre alle sue regioni cloud die Torino, Oracle supporta una regione Oracle Alloy per ilper fornire servizi cloud e intelligenza artificiale hyperscale al governo italiano.