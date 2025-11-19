Oracle apre la seconda cloud region in Italia a Torino

(Teleborsa) - Il colosso tech statunitense Oracle
ha aperto la sua seconda regione cloud in Italia
per soddisfare la domanda in rapida crescita di servizi di intelligenza artificiale e cloud. Situata a Torino
, la nuova struttura consentirà a un numero maggiore di aziende, startup e organizzazioni del settore pubblico in Italia di usufruire dei servizi di intelligenza artificiale e cloud computing leader di settore di Oracle, tra cui le più recenti funzionalità di intelligenza artificiale generativa e multicloud. Telecom Italia
è il partner ospitante della nuova regione cloud.
Viene spiegato che le funzionalità di sovranità di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) contribuiscono a garantire che i dati rimangano entro i confini
, consentendo ai clienti dei settori regolamentati, pubblici o governativi di soddisfare la sovranità dei dati e altri requisiti normativi.
"Oracle sta guidando una delle più rapide espansioni dell'infrastruttura cloud in Italia per aiutare i nostri clienti ad adottare in modo rapido e semplice i più recenti servizi di intelligenza artificiale e cloud - ha dichiarato Andrea Sinopoli, Vice President, Cloud Technology Country Leader di Oracle Italia
- L'apertura della nostra seconda regione cloud in Italia ribadisce il nostro impegno nell'aiutare le organizzazioni italiane di ogni dimensione e settore a innovare con l'intelligenza artificiale per aumentare la resilienza e la crescita aziendale".
Oltre alle sue regioni cloud di Milano
e Torino, Oracle supporta una regione Oracle Alloy per il Polo Strategico Nazionale (PSN)
per fornire servizi cloud e intelligenza artificiale hyperscale al governo italiano.