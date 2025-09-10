Milano 15:33
Parigi: movimento negativo per Pernod Ricard
(Teleborsa) - Retrocede il colosso degli alcolici, con un ribasso del 2,23%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pernod Ricard, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico del produttore di vini e alcolici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 91,41 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 93,23. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 90,55.

