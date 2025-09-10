Parigi: movimento negativo per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Retrocede il colosso degli alcolici
, con un ribasso del 2,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Pernod Ricard
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico del produttore di vini e alcolici
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 91,41 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 93,23. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 90,55.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)