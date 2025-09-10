Milano 9:48
42.119 +0,26%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:48
9.264 +0,23%
23.852 +0,56%

Petrolio a 63,31 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 63,31 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 63,31 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```