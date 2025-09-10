Milano 9:48
42.119 +0,26%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:48
9.264 +0,23%
23.852 +0,56%

Piazza Affari: andamento rialzista per NewPrinces

Scambia in profit il gruppo agroalimentare italiano, che lievita del 2,13%.
