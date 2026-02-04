NewPrinces continua il buyback e acquista azioni per oltre 1,1 milioni di euro

NewPrinces

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 31 gennaio 2026, haal prezzo medio di 19,35 euro per uncomplessivo diA seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 916.767 azioni proprie pari al 2,09% del capitale sociale.Oggi, in Borsa, seduta trascurata per, che archivia la giornata con un timido +0,1%.