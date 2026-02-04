NewPrinces continua il buyback e acquista azioni per oltre 1,1 milioni di euro

(Teleborsa) - NewPrinces
, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha comunicato che dall'1 al 31 gennaio 2026, ha acquistato 57.615 azioni ordinarie
al prezzo medio di 19,35 euro per un controvalore
complessivo di 1.116.594,96 euro
.
A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 916.767 azioni proprie pari al 2,09% del capitale sociale.
Oggi, in Borsa, seduta trascurata per NewPrinces
, che archivia la giornata con un timido +0,1%.