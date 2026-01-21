Milano 14:26
Piazza Affari: scambi negativi per NewPrinces
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo agroalimentare italiano, in flessione dell'1,95% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che NewPrinces mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,03%, rispetto a -1,26% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19,31 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 18,93. L'equilibrata forza rialzista di NewPrinces è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 19,69.

