Milano 10:15
45.651 -0,37%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:15
10.291 -0,18%
Francoforte 10:15
24.519 +0,11%

Piazza Affari: in calo NewPrinces

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo agroalimentare italiano, che sta segnando un calo del 2,35%.

L'andamento di NewPrinces nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di NewPrinces. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 19,36 Euro. Primo supporto visto a 18,94. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 18,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
