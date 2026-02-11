Milano 13:14
46.448 -0,76%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:14
10.433 +0,77%
Francoforte 13:14
24.964 -0,09%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su NewPrinces

Piazza Affari: si concentrano le vendite su NewPrinces
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo agroalimentare italiano, che passa di mano con un calo dell'1,91%.

Lo scenario su base settimanale di NewPrinces rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19,83 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,43. L'equilibrata forza rialzista di NewPrinces è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
