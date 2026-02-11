Piazza Affari: si concentrano le vendite su NewPrinces

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo agroalimentare italiano
, che passa di mano con un calo dell'1,91%.
Lo scenario su base settimanale di NewPrinces
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19,83 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,43. L'equilibrata forza rialzista di NewPrinces
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 20,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)