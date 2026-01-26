Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:43
25.767 +0,63%
Dow Jones 17:43
49.231 +0,27%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

Piazza Affari: scambi negativi per NewPrinces

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo agroalimentare italiano, che sta segnando un calo del 2,64%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NewPrinces rispetto all'indice di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di NewPrinces confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19,62 Euro con primo supporto visto a 18,84. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
