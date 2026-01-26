Piazza Affari: scambi negativi per NewPrinces

gruppo agroalimentare italiano

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,64%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 19,62 Euro con primo supporto visto a 18,84. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18,54.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)