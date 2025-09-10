Milano 12:44
42.141 +0,32%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:44
9.281 +0,42%
Francoforte 12:44
23.774 +0,23%

Piazza Affari: andamento sostenuto per MFE A

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per MFE A
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società media e di comunicazione italiana, in guadagno del 2,12% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di MediaForEurope rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, MFE A è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3,91 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,76. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,06.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```