Milano 9:49
42.133 +0,30%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 9:49
9.264 +0,24%
23.855 +0,58%

Piazza Affari: giornata depressa per D'Amico

Pressione sul leader mondiale nel trasporto marittimo, che tratta con una perdita del 2,12%.
