Milano 12:44
42.138 +0,31%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:45
9.280 +0,41%
Francoforte 12:44
23.774 +0,23%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia continua la giornata in aumento dell'1,32%.
Condividi
```