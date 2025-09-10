Milano 17:35
42.060 +0,12%
Nasdaq 18:07
23.904 +0,27%
Dow Jones 18:07
45.525 -0,41%
Londra 17:35
9.225 -0,19%
Francoforte 17:35
23.633 -0,36%

Piazza Affari: retrocede di poco il comparto sanitario italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: retrocede di poco il comparto sanitario italiano
Si posiziona sotto la parità l'indice delle aziende sanitarie, che retrocede a 205.921,16 punti.
Condividi
```