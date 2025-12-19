Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 18:18
25.327 +1,23%
Dow Jones 18:18
48.236 +0,59%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto sanitario italiano

Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto sanitario italiano
Si muove al ribasso l'indice delle aziende sanitarie, che perde lo 0,51%, scambiando a 184.904,83 punti.
