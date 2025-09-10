Milano 12:44
42.138 +0,31%
Nasdaq 9-set
23.840 0,00%
Dow Jones 9-set
45.711 0,00%
Londra 12:45
9.280 +0,41%
Francoforte 12:44
23.774 +0,23%

Piazza Affari: risultato positivo per Prysmian

Avanza il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.
