Milano 15:34
42.069 +0,15%
Nasdaq 15:34
23.923 +0,35%
Dow Jones 15:34
45.622 -0,20%
Londra 15:34
9.233 -0,10%
Francoforte 15:34
23.698 -0,09%

Piazza Affari: scambi negativi per il comparto telecomunicazioni in Italia

Giornata negativa per l'indice del settore telecomunicazioni, che continua la seduta a 11.144,57 punti, in calo dello 0,78%.
