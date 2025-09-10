Milano 15:34
42.069 +0,15%
Nasdaq 15:34
23.923 +0,35%
Dow Jones 15:34
45.622 -0,20%
Londra 15:34
9.233 -0,10%
Francoforte 15:34
23.698 -0,09%

USA, Prezzi produzione (YoY) in agosto

USA, Prezzi produzione (YoY) in agosto
USA, Prezzi produzione in agosto su base annuale (YoY) +2,6%, in calo rispetto al precedente +3,1% (la previsione era +3,3%).
