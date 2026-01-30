Milano
Prezzi produzione USA (YoY) in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 gennaio 2026 - 14.40
USA,
Prezzi produzione in dicembre su base annuale (YoY) +3%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +2,7%).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
