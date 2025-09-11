Milano 11:44
Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 10/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Andamento annoiato per l'indice svizzero, che chiude la sessione in ribasso dello 0,52%.

Le implicazioni di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 12.328,1 con primo supporto visto a 12.162,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 12.106,8.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
