Avio scende in Borsa con possibile AuCap e minor appeal speculativo da M&A

(Teleborsa) - Seduta in ribasso a Piazza Affari
per Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, che comunque recupera dai minimi di seduta toccati a inizio giornata, quando è stata anche sospesa per eccesso di ribasso.
A innescare le vendite è stata l'indiscrezione rilanciata ieri pomeriggio da Bloomberg su un possibile aumento di capitale fino a 300 milioni di euro
per rafforzare l'attività dei lanciatori di satelliti. Secondo MF, Leonardo
non parteciperebbe, lasciandosi diluire dall'attuale 28,75% perché ritiene prioritarie altre scelte strategiche.
La banca d'affari Equita
afferma che non sorprende la notizia che Avio possa aver bisogno di un aumento di capitale per sviluppare il business della propulsione militare negli Stati Uniti, ma "sorprende l'entità
" in quanto era stata ipotizzata una cifra intorno alla metà, in quanto in una recente call il management aveva parlato (senza quantificarli) di sussidi statali e contribuzioni da parte dei clienti
per la costruzione dell'impianto per la propulsione militare in USA che avrebbero ridotto significativamente l'esborso di competenza di Avio.
Inoltre, "sorprende l'ipotesi che Leonardo non partecipi
" in quanto l'esborso sarebbe modesto (86 milioni di euro) per una società che non ha problemi a finanziarlo (2025 debt to EBITDA 0,5x prima della cessione di una parte di IDV a Rheinmetall
) e Leonardo è pur sempre l'azionista di maggioranza in un asset strategico per l'Europa e se non partecipasse può essere diluita sotto il 25%. "Nel caso in cui Leonardo non partecipasse, si tratterebbe di un'ulteriore conferma che Avio non rientri nel progetto di allargamento della Space Alliance di Leonardo-Thales
con Airbus
attualmente in discussione", si legge nella ricerca.
"Si porrebbe quindi fine all'appeal speculativo legato a una possibile acquisizione
di Avio", sottolinea in una nota il broker Intermonte.
Gli analisti di Intesa Sanpaolo
ricordano che, a metà del 2024, Avio ha ottenuto due contratti del valore di 90 milioni di euro per lo sviluppo di motori a propellente solido per l'Esercito degli Stati Uniti e Raytheon
; l'azienda ha dichiarato di essere alla ricerca anche di altri clienti con sede negli Stati Uniti (ad esempio la Marina degli Stati Uniti) e sta valutando la costruzione di un impianto per motori a propellente solido negli Stati Uniti se otterrà un numero sufficiente di contratti da clienti locali. La costruzione dell'impianto negli Stati Uniti potrebbe costare 300-500 milioni di euro
e la produzione potrebbe iniziare alla fine del 2028.
"Se Avio annunciasse effettivamente un aumento di capitale, ciò potrebbe indicare che le stelle del "progetto US SRM" si stanno finalmente allineando
- si legge nella ricerca - accoglieremmo quindi con favore la notizia, considerando che: 1) l'aumento di capitale porrebbe le premesse per un passo importante negli Stati Uniti; 2) aumenterebbe sostanzialmente la componente militare di Avio; e 3) aumenterebbe la sua visibilità all'estero e in particolare negli Stati Uniti".
Oggi è in calendario il consiglio di amministrazione
per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025. Arriveranno probabilmente chiarimenti sul possibile aumento di capitale nella call di domani.
Il rosso odierno in Borsa arriva comunque dopo un poderoso rally, che aveva portato la società di Colleferro a valere più di 1 miliardo di euro a Piazza Affari per la prima volta
(massimo storico ieri a 38,40 euro per azione). Oggi il titolo è sceso fino a quota 31,75 euro per azione, prima di annullare alcune perdite. Il titolo mostra un aumento del 170% negli ultimi 12 mesi e del 145% da inizio anno, in un momento di grande fermento per l'industria della difesa e dell'aerospazio a causa del mutato scenario geopolitico.
A metà seduta Avio si posiziona a 34,15 euro, con una discesa del 3,67%
.