Il CAC40 termina gli scambi a 7.823,52 punti

Borsa: Giornata positiva per Parigi, in rialzo dello 0,80%
Parigi lievita dello 0,80% e archivia la seduta a 7.823,52 punti.
