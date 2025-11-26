Milano 9:58
42.754 +0,13%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:58
9.630 +0,21%
23.516 +0,22%

Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,62%

Il CAC40 avvia la seduta a 8.075,47 punti

Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,62%, dopo aver aperto a 8.075,47 punti.
