Milano 11:45
42.238 +0,42%
Nasdaq 10-set
23.849 0,00%
Dow Jones 10-set
45.491 -0,48%
Londra 11:45
9.261 +0,39%
Francoforte 11:45
23.630 -0,01%

Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,36%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 26.106,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Hong Kong, in flessione dello 0,36%
Hong Kong segna un mediocre calo dello 0,36%, terminando gli scambi a 26.106,01 punti.
Condividi
```