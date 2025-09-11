Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 20:49
24.008 +0,67%
Dow Jones 20:49
46.103 +1,35%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dell'1,27% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 46.070,17 punti

L'indice dei titoli più importanti USA lievita dell'1,27% alle 19:30 e scambia in utile a 46.070,17 punti.
