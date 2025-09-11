Milano 17:35
42.432 +0,89%
Nasdaq 18:09
24.009 +0,67%
Dow Jones 18:09
46.062 +1,26%
Londra 17:35
9.298 +0,78%
Francoforte 17:35
23.704 +0,30%

Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,09% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta in utile a 42.517,57 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Milano, in progresso dell'1,09% alle 16:00
Spunto rialzista dell'1,09% per Milano, alle 16:00, che continua le contrattazioni a 42.517,57 punti.
Condividi
```